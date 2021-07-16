В трудные коронавирусные времена родственники из-за рубежа помогают друг другу переводами

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16 июля 2021, 11:54

Пандемия не изменила объёмы частных денежных переводов между государствами. В бедных странах поступления из-за рубежа даже несколько увеличились.



Россиянам денежные переводы поступают в основном от близких родственников из богатых государств. Средний размер одного перевода через платежные системы ранее составлял 153 доллара. В текущем году он увеличился до 420 долларов. В мае россияне получили 255 миллионов долларов. Это на 10% больше, чем годом ранее. Самые крупные платежи идут из Китая. Средняя сумма таких переводов составила 2 тысячи долларов. После идёт Египет со средним платежом в 907 долларов. В качестве заработной платы россияне получили из-за границы 520 миллионов долларов. Таким образом от финансовых организаций безналичными россияне получили в среднем в два раза больше – 712 долларов.



С октября Росфинмониторинг начнёт отслеживание данных о денежных переводах из других государств. Ведомство будет пресекать легализацию доходов и поступление средств на террористические цели. Из ряда государств перевести денежные средства в Россию не получится. Список определит Росфинмониторинг.



В целом в мире больше всего денег было переведено из других государств в Индию. Общая сумма переводов по итогам прошлого года составила 83 миллиарда долларов. Китайцы получили на 23 миллиарда долларов меньше. Мексиканцам перевели за год 43 миллиарда долларов.





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