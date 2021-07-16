Сокращение углеродного следа поставит экспортные отрасли экономики на грань выживания

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16 июля 2021, 11:41

Европейская комиссия обнародовала проект трансграничного углеродного регулирования. Для России преследование такой стратегии может поставить ряд отраслей на грань выживания.



Ассоциация «Русская сталь» обратилась в российское правительство с просьбой начать диалог, направленный на защиту отечественных экспортёров от углеродных ограничений. К 2030 году ЕС намерен сократить выбросы углекислого газа в атмосферу на 55%, а к 2050 свести их к нулю. Товары, произведённые с высокой долей выброса СО2 и поступающие на европейский рынок, будут облагаться дополнительными таможенными сборами. До 2025 года налог распространяется только на изделия из железа, алюминия, стали, удобрений и цемента. Производителей обяжут информировать Европейскую комиссию об уровне выбросов углекислого газа. Новый механизм затронет Россию, Украину, Турцию, Белоруссию и ряд других государств.



Объём российского экспорта в ЕС, который будет затронут новой мерой, составляет 7,6 миллиарда долларов. Несмотря на предупреждения Европы о введении подобных мер несколько лет назад, для российских производителей такая новость стала неожиданной. После опубликования ограничений каждая отечественная компания сможет подсчитать потери.





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