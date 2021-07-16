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Сокращение углеродного следа поставит экспортные отрасли экономики на грань выживания

, 11:41

Сокращение углеродного следа поставит экспортные отрасли экономики на грань выживания

Европейская комиссия обнародовала проект трансграничного углеродного регулирования. Для России преследование такой стратегии может поставить ряд отраслей на грань выживания.

Ассоциация «Русская сталь» обратилась в российское правительство с просьбой начать диалог, направленный на защиту отечественных экспортёров от углеродных ограничений. К 2030 году ЕС намерен сократить выбросы углекислого газа в атмосферу на 55%, а к 2050 свести их к нулю. Товары, произведённые с высокой долей выброса СО2 и поступающие на европейский рынок, будут облагаться дополнительными таможенными сборами. До 2025 года налог распространяется только на изделия из железа, алюминия, стали, удобрений и цемента. Производителей обяжут информировать Европейскую комиссию об уровне выбросов углекислого газа. Новый механизм затронет Россию, Украину, Турцию, Белоруссию и ряд других государств.

Объём российского экспорта в ЕС, который будет затронут новой мерой, составляет 7,6 миллиарда долларов. Несмотря на предупреждения Европы о введении подобных мер несколько лет назад, для российских производителей такая новость стала неожиданной. После опубликования ограничений каждая отечественная компания сможет подсчитать потери.

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