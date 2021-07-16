Бочкарев: Около 150 тыс. человек в день будут пользоваться станцией «Ржевская» МЦД-2 после реконструкции

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16 июля 2021, 11:31

Фото: Бочкарев А.Ю., соцсети

Заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев сообщил, что после окончания реконструкции станции «Ржевская» второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) ей будут пользоваться порядка 150 тыс. пассажиров ежедневно.



«На базе станции «Ржевская» МЦД-2 появится крупный пересадочный узел, который свяжет две линии метро и три маршрута МЦД. Проектом предполагается строительство пешеходного конкорса от платформы «Ржевская», который обеспечит безопасный переход через железнодорожные пути в город, а также послужит выходом к станции «Ржевская» Большого кольца метро. После окончания реконструкции станцией МЦД «Ржевская» будет пользоваться около 150 тыс. пассажиров в день»,- сказал Андрей Бочкарев.



По словам Андрея Бочкарева, в рамках утвержденного проекта развития территории, прилегающей к участку МЦД-2 от Рижского вокзала до станции «Москва-Товарная», запланировано строительство пешеходной улицы от проспекта Мира до Водопроводного пер. и пешеходных путей от станции БКЛ «Рижская» до Водопроводного пер.



«Это создаст дополнительные пешеходные маршруты, которых на сегодняшний день нет»,- отметил Андрей Бочкарев.



Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская добавила, что также будет построен участок улично-дорожной сети от съезда с Крестовского путепровода на Водопроводный пер., что позволит разгрузить участок от проспекта Мира до Новорижской эстакады.



«Реконструкция ул. 2-я Мытищинская с благоустройством тротуара вдоль съезда с Третьего транспортного кольца создаст безопасный маршрут горожан к станции МЦД. А для удобства пассажиров на Водопроводном пер. запроектированы две остановки общественного транспорта, зоны для стоянки такси, также будут оборудованы велопарковки»,- сообщила Княжевская.



Она подчеркнула, что главным преимуществом проекта является обеспечение удобного подхода и подъезда к станциям МЦД-2 и перспективное объединение МЦД-3, МЦД-4 и ВСМ «Москва - Санкт-Петербург» - это значительно повысит комфорт пересадки и безопасность передвижения горожан.





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