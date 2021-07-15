Для детей медиков из «красных зон» предложили организовать оздоровительный отдых

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15 июля 2021, 23:40 Анна Поперечная

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Инициатива также касается детей из семей, оказавшихся в зонах чрезвычайных ситуаций

С таким предложением планирует обратиться в правительство партия «Единая Россия». Об этом стало известно после встречи секретаря партии Андрея Турчака с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. По словам Андрея Турчака, это программа позволит отдохнуть более чем 11 тысячам ребят и загрузить оздоровительные лагеря Крыма и Кубани.

В прошлом году по аналогичной программе, инициированной единороссами, отдыхали только дети медиков, которые работали в «красных зонах» с ковидными больными. Теперь в нее предлагают включить детей из семей в зонах ЧС. Напомним, в Челябинской области недавно отправились в лагеря «Артек» и «Смена» ребята, которых эвакуировали по причине лесных пожаров из детского лагеря в Нагайбакском районе.

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