Опрос показал, что к введению очередного локдауна готовы больше половины предпринимателей России

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15 июля 2021, 21:38

Annette Riedl/Global Look Press

Свыше 60% бизнесменов в России готовы к тому, что в стране вновь введут федеральный локдаун. Соответствующий опрос провел сервис онлайн-исследований Oprosso.

Отмечается, что к подобному сценарию развития событий готовы 51,5% предпринимателей. 62,3% бизнесменов в той или иной степени подготовились к очередному жесткому режиму ограничений. По мнению 81% респондентов, они полностью подготовились к удовлетворяющей требованиям работе в удаленном режиме, сообщает “Свободная пресса”.

28% опрошенных полагают, что им по силам удаленно работать без финансовых потерь в течение нескольких месяцев. При этом 9% предпринимателей подчеркнули, что продержатся при такой работе порядка шести месяцев. 23,5% респондентов утверждают, что смогут заниматься привычной деятельностью без потерь для бизнеса сколько угодно. 21% сообщили, что на дистанционной работе проработают несколько недель. Вовсе не готовы к подобной работе 18% бизнесменов. В большей степени введения локдауна опасаются предприниматели, чья работа связана с розничными продажами и производством.

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