Врач Мохначева предупредила о когнитивных нарушениях у перенёсших коронавирус граждан

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15 июля 2021, 20:54 Источник: ngs.ru

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Яна Мохначева, занимающая должность главврача психиатрической больницы № 3 в Новосибирске, рассказала, с какими неприятными последствиями могут столкнуться заболевшие COVID-19. Она отметила, что людей, которые переболели коронавирусом, могут беспокоить когнитивные нарушения.

Речь идет о снижении интеллектуальных функций и памяти, отметила Мохначева. По ее словам, у таких людей наблюдается очень медленное восстановление. На это уходит 4-8 месяцев или даже больше.

Специалист подчеркнула, что COVID-19 негативно сказывается на психике пациента как после клинического излечения, так и во время болезни. Она добавила, что когнитивные осложнения затрагивают в том числе молодежь, а пенсионеры после коронавирусной инфекции становятся дементными.

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