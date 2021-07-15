Как менялась мода с середины прошлого века до наших дней

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15 июля 2021, 20:17 Анастасия Радова

Мода– что это такое и как она формируется? Если брать дословный перевод с латинского «modus» – это означает «выражение». В разные периоды нашей жизни была мода на ту или иную вещь или аксессуар, она менялась регулярно и динамично. Художественные течения, политические события, дизайнеры– это все то, что способствовало ее изменениям в разные эпохи.

Начнем знакомство с каждым периодом поближе:

1960– эпоха бунта молодежи, считается самым насыщенным десятилетием из всех. Подчеркивать сексуальные и женственные формы постепенно стали все реже и реже, а на смену им приходит легкий образ девушки–подростка. Именно в этот период начали оголять ноги и носить яркие и необычные принты. Первым предметом абсолютно любого гардероба девушки в 60-е– это мини-юбка. Именно она стала символом десятилетия. Первой коллекцией с ними была выпущена в 1962 году, модельером Мэри Квант.

В этот же период стали набирать популярность трапециевидные платья и брючные женские костюмы.

1970– эпоха хиппи. В эту эпоху существовал такой термин, как «антимода». Носили все что угодно и сочетали так, как считали нужным. Главным правилом было выглядеть не так, как все. В 70-е все придерживались более натуральных тканей, именно это их и отличало от 60-х. Хиппи призывали всех к гармонии и тесной связи с природой. Также была сильная пропаганда вещей унисекс. На девушках все чаще можно было видеть: вязанные кардиганы, широкие брюки, платья–рубашки и водолазки.

1980¬– спортивный «бум», «агрессивная сексуальность», «спортивная фигура», «бизнес–леди», «романтическое течение» – именно эти направления все чаще можно было встретить.

Мини-юбки, шорты, жакеты с широкими плечами, корсеты, кружева, яркие цвета, ажурные колготки– все это принадлежало агрессивной сексуальности. Ее полной противоположностью было направление «Романтическое течение», ярким представителем которого была принцесса Диана.

«Бизнес-леди»– представитель¬– Маргарет Тэтчер с 1979 года. Особенностью этого направления считался деловой и офисный стиль. Основой цветовой палитры считались: красный, черный, белый, серый и синий.

«Спортивный стиль» набрал свою популярность за счет фильма «Спасатели Малибу».

1990– период радикальных перемен. Популярность вновь набрала одежда «унисекс»– джинсы, футболки, широкие брюки, большие свитера, массивная обувь, кроссовки и туфли на плоской подошве. Главной задачей этого периода было– подчеркнуть достоинства и показывать откровенные части тела. Именно в этот период появился стиль гранж, основоположником стала группа Nirvana. Главными чертами стали: неопрятность, oversize и многослойность

2000¬– «нулевые»– самое противоречивое направление из всех. Моду нулевых можно описать, как смешение трендов из различных периодов и субкультур. Одежда стала доступной, а значит каждый мог выражаться так, как хотелось. Самыми главными представителями этого периода считались Пэрис Хилтон и Кейт Мосс. Искусственный мех, туники, мешковатые сумки, велюровые спортивные костюмы, свободные и широкие джинсы, огромные футболки, высокие сапоги и кроссовки– вещи, без которых не обходился гардероб истинной модницы. Также в нулевых делался акцент на аксессуары: длинные серьги, блестящие браслеты, разноцветные колготки и ремни поверх маек.

2010–эпоха инстаграма. Именно тогда появились первые блогеры и их рубрика «look of the day». Тренд на кукольное лицо и формы как у Ким Кардашьян. Многие начали терять свою индивидуальность, пытаясь скопировать весь стиль своего любимого блогера.

Сейчас, как мы видим многое опять возвращается к нам, именно поэтому говорят, что мода циклична.

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