У 48% челябинцев не изменились условия работы из-за роста заболеваемости ковидом

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15 июля 2021, 19:04 Анна Семенова

Рост заболеваемости вновь тревожит работодателей. Фото Дмитрия Куткина, Вечерний Челябинск

Лишь 10% сотрудников вновь перешли на удаленный график

Специалисты службы по поиску работы и сотрудников hh.ru решили выяснить, как изменился формат работы жителей Челябинской области из-за очередного подъема заболеваемости коронавирусом.

Сообщается, что почти половина респондентов, а именно 48%, продолжают без каких-либо изменений трудиться на своем обычном рабочем месте. Однако, есть и те, кого новая волна ковида заставила изменить график. 18% работают в гибридном режиме (сочетают удаленку и очное присутствие в офисе), 13% трудится только из дома. 10% в условиях роста числа заболевших перевели полностью на удаленку, 3% отправили в отпуск или на выходные.

Новая реальность поспособствовала увеличению числа вакансий, не требующих присутствия в офисе. Проще всего найти такую работу могут сотрудники продаж, IT-специалисты и административный персонал.

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