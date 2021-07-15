Если любовь в сердце твоем: Рига «вернулась» в 60-е

Аргументы Недели → Общество 13+

15 июля 2021, 18:53 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Кадр из фильма

Прекрасно и неожиданно! Рига на минутку вернулась в 60-е! И это все благодаря танцевальному мини-фильму!

Латвийский режиссер-постановщик Елена Золота сняла танцевальный мини-фильм в стиле 60-х!

Как говорит постановщик, это «первый подобный опыт, но терзали сомнения… крутились в голове стандартные вопросы женщины элегантного возраста – «Зачем это нужно?» Репетиции и съемки на улицы… А вдруг кто увидит и пальцем покрутит у виска?»

Опасения не оправдались! Латвийцы просто в восторге!

«Неожиданно! Отличная задумка и замечательное исполнение. Без искусственного лоска, без полировки, на живую нитку. Не кич! И как же прекрасна Рига в этом добром и чудесном проекте»,- отмечает латвийский публицист Алла Березовская.

А мне вспомнились мои родители: тростиночка-мама, которая уже работала врачом, бежала на встречу, в перерыв, к часам «Лайма», чтобы встретиться с молодым лейтенантиком из Прибалтийского штаба округа – моим папой… Это было их удивительные свидания в прекрасной Риге! Как же давно это было…

Спасибо, что Рига вернулась в 60-е… Хоть на минутку! Нет безумных политиков, ковида и межнациональной розни! А есть только любовь, песня, танец и потрясающие девочки, которые дали нам возможность улыбнуться и вздохнуть спокойно! Браво!

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости