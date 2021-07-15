Сколько зарабатывают на магаданском золоте

Аргументы Недели → Общество 13+

15 июля 2021, 18:10 Источник: golunov

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Несмотря на консолидацию отрасли золотодобычи федеральными холдингами, на Колыме еще остались крупные независимые владельцы компаний, связанных с этим бизнесом. На снабжении региона топливом, ремонте дорог и даже вывозе мусора зарабатывают родственники людей, занимавших крупные посты в администрации Магаданской области. Кто же заработал больше всех в 2020 году?



1. Семья Христовых

Прибыль за 2020 год: 6 171,0 миллиона рублей.

Основные активы: «Сусуманзолото»



Основной владелец компании «Сусуманзолото» Владимир Христов в конце прошлого года скончался от коронавирусной инфекции. Ему принадлежало около 65% компании, еще около 22% - его супруге Любови Герасимовой. В 2020 году «Сусуманзолото» добыло почти 6,4 тонн золота. Кроме золотодобычи, семья Христова владеет центральным универмагом и гостиницей в Магадане, долями в Спасском консервном заводе в Приморском крае и московских стейк-хаусах «Торро гриль».



2. Федосья Суханкина

Прибыль за 2020 год: 5 125,2 миллиона рублей.

Основные активы: сети АЗС «Магаданнефто» и «Тосмар», «Сусуманская дорожная компания», АО «ГДК «Берелех», гостиница «Магадан»



Депутату Магаданской городской думы Феодосье Суханкиной принадлежит большая часть автозаправок региона. При этом стоимость бензина на Колыме одна из самых высоких в России. Цена литра дизельного топлива достигает 72,5 рублей. Заработанные деньги Суханкина вкладывает в дорожный и золотодобывающий бизнес.



3. Михаил Котов

Прибыль за 2020 год: 2 928 миллионов рублей

Основные активы: «Маг-Си Интернешнл» и «Тихоокеанская рыбопромышленная компания»



Михаил Котов является основным владельцем крупнейших в Магаданской области рыбохозяйственных предприятий «Маг-Си Интернешнл» и «Тихоокеанская рыбопромышленная компания». В 2020 году «Маг-Си Интернейшнл» заказала строительство двух новых промысловых судов среднего класса на Хабаровском судостроительном заводе. В ближайшие годы компания планирует заказать еще пять судов среднего класса и одно большое.



4. Александр Шефер

Прибыль за 2020 год: 1 412 миллионов рублей

Основные активы: компания «Колымская россыпь»



Александр Шефер владеет компанией «Колымская россыпь», которая ведет добычу россыпного золота в Ягоднинском, Среднеканском, Сусуманском районах Магаданской области.

5. Елена Беличенко

Прибыль за 2020 год: 1 144,3 миллиона рублей

Основные активы: «Маг-Си Интернешнл» и «Тихоокеанская рыбопромышленная компания»



После смерти одного из основателей компаний «Тихрыбком» и «Маг-Си Интернешнл» Александра Беличенко доли в бизнесе перешли к его вдове Елене. Она также является совладельцем магаданской сети алкомаркетов «Штопор».



6. Александр Басанский

Прибыль за 2020 год: 612,6 миллиона рублей

Основные активы: концерн «Арбат»



Родившемуся в украинской Диканьке Александру Басанскому принадлежит концерн "Арбат", который занимается добычей золота, изготовлением и продажей ювелирных изделий. Поселок Палатка, где расположен центральный офис концерна, известен тем, что попал в Книгу рекордов России как населенный пункт с самым большим количеством фонтанов на душу населения.



7. Эдуард Козлов

Прибыль за 2020 год: 562,8 миллиона рублей

Основные активы: сеть супермаркетов «24 часа», ТЦ «Мегамаг» в Магадане



Руководитель фракции «Единая Россия» в парламенте области владеет крупнейшей в Магадане сетью супермаркетов, включающей 17 магазинов «24 часа», сеть алкомаркетов «Пивмаг» и Центральный рынок города. Журналисты местного СМИ выяснили, что торговые точки Козлова продают водку ночью, несмотря на публичную борьбу самого депутата с этим же явлением.



8. Олег Петров

Прибыль за 2020 год: 518,6 миллиона рублей

Основные активы: золотодобывающие компании «Райз», «Марс»



В конце 2020 года Петров продал «Райз» владельцу удмуртского холдинга «UDS group» Алексею Чулкину, который в последние годы скупает золотодобывающие компании в разных регионах России.



9. Марина Шалдыбина

Прибыль за 2020 год: 473,7 миллионов рублей.

Основные активы: «Магаданская дорожная компания», «Региональный оператор «Магаданский»



Супруга депутата Магаданской областной думы от партии «Единая Россия» Евгения Салтанова занимается бизнесом в сфере ЖКХ и дорожного строительства. В ходе мусорной реформы компания Шалдыбиной получила статус регионального оператора по обращению с отходами. Также она владеет полигоном бытовых отходов, который был приобретен у мэрии Магадана за 3,9 миллионов рублей. В Магадане один из самых высоких в России тариф на вывоз мусора. В прошлом году он повышался дважды. С 1 июня 2020 года тариф составляет 103,1 руб. в месяц с каждого жителя.



«Магаданская дорожная компания» Шалдыбиной в 2020 году получила госконтрактов почти на 650 миллионов рублей.



10. Андрей Рашин

Прибыль за 2020 год: 454 миллиона рублей

Основные активы: компания «Северные Прииски»



Андрей Рашин является единственным владельцем компании «Северные Прииски». В 2015 году его компания начала добычу золота на месторождении в Северной Корее.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости