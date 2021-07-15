Глава Минздрава Крыма Остапенко заявил, что на полуострове пока что не собираются вводить обязательную вакцинацию для туристов

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15 июля 2021, 18:13 Источник: РИА Новости

Valery Lukyanov/Global Look Press

На территории Крыма власти пока что не намерены вводить обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление сделал Александр Остапенко, глава республиканского Минздрава.

По его словам, в настоящее время на полуострове обязательная вакцинация для приезжих действовать не будет, уточнив, что речь идет точно о нынешнем туристическом сезоне. Остапенко подчеркнул, что местные власти не решатся на повторение ситуации, которая наблюдается в Краснодарском крае. Он заключил, что иное решение могут принять, если об этом распорядятся на федеральном уровне.

Отметим, что за 14 июля в Крыму обнаружили 381 носителя COVID-19. За весь период пандемии на полуострове подтвердили порядка 53500 случаев заражения коронавирусом.

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