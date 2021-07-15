Глава Минздрава Крыма Остапенко заявил, что на полуострове пока что не собираются вводить обязательную вакцинацию для туристов

На территории Крыма власти пока что не намерены вводить обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление сделал Александр Остапенко, глава республиканского Минздрава.
По его словам, в настоящее время на полуострове обязательная вакцинация для приезжих действовать не будет, уточнив, что речь идет точно о нынешнем туристическом сезоне. Остапенко подчеркнул, что местные власти не решатся на повторение ситуации, которая наблюдается в Краснодарском крае. Он заключил, что иное решение могут принять, если об этом распорядятся на федеральном уровне.
Отметим, что за 14 июля в Крыму обнаружили 381 носителя COVID-19. За весь период пандемии на полуострове подтвердили порядка 53500 случаев заражения коронавирусом.
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