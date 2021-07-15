12 тысяч южноуральцев стали жертвами клещей с начала года

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15 июля 2021, 17:41 Анна Семенова

Отправляясь в лес, берегитесь клещей! фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

У 15 взрослых и двоих детей был обнаружен энцефалит

Каждый год с приходом тепла и до самого снега клещи угрожают жителям Челябинской области. Давно уже опасные членистоногие нападают не только в лесу, но даже во дворах.

Роспотребнадзор сообщил, что с начала года к врачам после укуса клеща обратилось более 12 тысяч южноуральцев. В большинстве случаев букашки были не опасны. Но у 17 человек обнаружился энцефалит, в их числе двое детей. Семь человек, из которых один ребенок, заразились от клеща болезнью Лайма (боррелиозом).

Врачи рекомендуют ежегодно прививаться от клещевого энцефалита, так как опасность быть укушенным велика в любом уголке Челябинской области.

Стоит иметь в виду, что от боррелиоза прививка не защищает, в случае заражения этой болезнью, необходим курс антибиотиков.

Если вас укусил клещ, не стоит вытаскивать его самостоятельно, обратитесь в травмпункт. Клеща также можно сдать на анализ в лаборатории города.

Отправляясь на природу, не забывайте использовать репелленты, надевайте закрытую одежду и головные уборы, заправляйте штаны в носки, часто осматривайте себя и близких.

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