Где «Катюша» - там прорыв и победа

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15 июля 2021, 17:13

Международная эстафета памяти и благодарности «Родина подвига – Родине героя», с 2011 года объединившая межмуниципальными юридическими договорами 35 сел и городов Украины, Беларуси, России и Сербии, благодаря энтузиазму и целеустремленности своих инициаторов продолжается и расширяет военно-мемориальное пространство, пространство нашей общей памяти о Великой Отечественной войне и Великой Победе.

Сегодня из города Электростали Московской области в город Оршу Витебской области Республики Беларусь отправилась колонна раритетных автомобилей, восстановленных руками местных умельцев. Автопробег стал возможен благодаря финансовой поддержке АО "Рособоронэкспорт". В составе колонны – реактивная система залпового огня «Катюша», 80-летие боевого крещения которой под Оршей отмечается в эти дни в формате Международного военно-патриотического фестиваля «Катюша», который проходит одновременно с XXX Международным фестивалем искусств в Витебске «СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР».

Экипаж в составе семи человек - военных реставраторов из подмосковного города Электростали выполняет возложенную Оргкомитетом Международной эстафеты памяти и благодарности «Родина подвига – Родине героя» миссию – реконструировать в сжатом масштабе времени боевой марш-бросок первой экспериментальной батареи капитана Ивана Флёрова в июле 1941 года из Москвы под Оршу Витебской области и совершить церемониальный залп в ходе первого Международного военно-патриотического фестиваля «Катюша» 17 июля с.г. в городе Орша.

Следует подчеркнуть, что Фестиваль «Катюша» в Орше является совместной инициативой российско-белорусской группы гимназистов из Электростали и Орши, сформированной в феврале с.г. в составе более 40 человек для моделирования побратимства между Оршей и Электросталью по основанию подвига «Катюши» - легендарного оружия Великой Победы, а также военно-патриотического клуба ЮНЕСКО «Русичи» из города Орша и Военно-технического общества России и его представительства в Электростали.

До сих пор персонификация в побратимских отношениях (всего с 2011 года побратались 35 сел и городов) касалась преимущественно подвигов людей. В год 80-летия развязывания фашистской Германией против СССР агрессии по рекомендации «Института социальной памяти» Академии военных наук Оргкомитет Международной эстафеты памяти и благодарности «Родина подвига – Родине героя» решил сформировать узел памяти на платформе подвига оружия Победы. Выбор пал на «Катюшу» - первую в мировой истории реактивную систему залпового огня, 80-летие боевого крещения которой под городами Орша Витебской области Республики Беларусь и Рудня Смоленской области отмечается в эти дни: 14 июля (первый залп) и 16 июля (второй залп).

За истекшее время проектная группа, разрабатывающая модель побратимства «Орша-Электросталь» сработалась, состоялось несколько этапов командообразования, закалилась в разных интеллектуальных поединках, которые прошли онлайн и подтвердили простую истину – в любых условиях нужно оставаться активными и целеустремленными, общительными и преданными избранному делу. В одной из викторин на знание истории оружия победу одержал член клуба «Русичи» из Орши Сергей Карпов, который впоследствии от группы был делегирован в состав Оргкомитета Международной эстафеты.

Одним из промежуточных результатов в работе белорусско-российской команды школьных дипломатов является проведение 17 июля в городе Орша Витебской области Республики Беларусь Международного фестиваля с элементами военно-исторической реконструкции. Начнется военно-исторический праздник в 12 часов с торжественного митинга «Дань памяти» у памятного знака в деревне Пищалово Оршанского района. В 12.30, по программе, состоится тематический автопробег из деревни Пищалово до мемориального комплекса в городе Орша «За нашу советскую Родину». В этом патриотическом действе примет участие от Международной эстафеты памяти и благодарности «Родина подвига – Родине героя» команда из Электростали во главе с военным реставратором Игорем Комоловым, который в настоящее время ведет по автомобильной трассе собранную своими руками «Катюшу» (БМ-13-16, реконструкция на шасси ЗИЛ-157) в сопровождении санитарной машины ГАЗ-63АС1. Для безопасности в бронепробеге, стартовавшем в 5 утра 15 июля из Электростали, принимает участие эвакуационная машина. Примечательно, что в составе команды реставраторов из 7 человек – две династии – Картафенковы, отец и сын, и Володины, отец и сын. Штрих знаковый – Международная эстафета имеет не только пространственное измерение, но и временной фактор – героические традиции народа обеспечиваются наследованием присущих воинам-защитникам Отечества морально-психологических и профессиональных качеств, а также преемственностью поколений.

Почему Электросталь? Дело в том, что в годы Великой Отечественной войны заводы Электростали изготовили более 240 миллионов боеприпасов (третью часть всех боеприпасов М-13), в том числе 15 млн кумулятивных противотанковых. В Электростали была отработана технология изготовления снарядов к гвардейскому миномету «катюша». 14 июля 1941 года именно электростальскими снарядами в районе ж/с «Орша» впервые в истории был дан залп «Катюши» по врагу. Сталь для производства «Катюш» была также из этого подмосковного города – ее поставлял металлургический завод. Такую же выпускали для танков Т-34 и штурмовиков Ил-2. Завезенная с завода на восток страны и оставленная там значительная часть оборудования послужила основой создания на Урале ряда предприятий и производств.

Российско-белорусская группа учащихся и студентов, молодых рабочих и их наставников в этом году, находясь в общении исключительно в онлайн-формате, сумели отработать матрицу пересекающихся интересов городов Орша и Электросталь, сделав вывод, что побратимство между этими городами могло бы состоятся не только в память о подвиге «Катюши», но и в связи с наличием многих совпадающих интересов в экономике, социальной сфере, технологической культуре, муниципальном управлении, культуре и туризме.

По мнению разработчиков, оба города являются развитыми промышленными центрами в своих регионах и в масштабе государств, имеют богатое историко-культурное наследие. Средние и высшие учебные заведения отличаются по профилю, но есть пересекающиеся факультеты. Оршанский государственный механико-экономический колледж и Московский областной политехнический колледж готовят профессионалов по схожим специальностям. В обоих городах имеются медицинские колледжи.

Интеграционным узлом, несомненно, выступит машиностроительная отрасль. Ее флагманом в Электростали является «ЭЛЕМАШ» - крупнейшее предприятие России в области атомного машиностроения и ядерной энергетики, в Орше - ОАО Станкозавод «Красный борец», Завод «Легмаш», Оршанский инструментальный завод, которые в металлургическом сегменте могут стать партнерами с Металлургическим заводом «Электросталь» и ОАО «Электростальский завод тяжелого машиностроения». В строительной сфере города хорошо сопрягаются в части производства бетонов разных видов и марок, что может стать основой для перспективной кооперации и совместных проектов. Ну и конечно, агрокомплексы городов – фермерские хозяйства Орши и тепличный комплекс в Электростали «Иванисово», обеспечивающие жителей городов свежими овощами, прекрасная база для технологической интеграции. Много общих тем в спорте. Города могут связать развитый футбол (самый популярный во 2-й лиге клуб «Орша» и профильный ДЮСШ в Электростали «Восток»), хоккей – входящий в экстра-лигу Республики Беларусь оршанский «Локомотив» и популярный в Московской области ледовый дворец «Кристалл» с одноименным хоккейным клубом. Транспортная логистика, архитектура, музейное дело, туристические и культурно-исторические объекты, достопримечательности – это тоже отличные скрепы для будущего побратимства.

Совершаемый в преддверии Международного военно-патриотического фестиваля «Катюша» автопробег, надеемся, станет не только символом единства белорусов и россиян в вопросе сбережения памяти о героизме в годы Великой Отечественной войны, но также предвестником установления межмуниципальных связей и братских отношений между Оршей и Электросталью, между другими более 100 селами и городами, которые в настоящее время разрабатывают 52 инициативные проектные группы. Тем самым, в Международной эстафете памяти и благодарности «Родина подвига – Родине героя» будет создан прецедент возвышения подвига и значимости в борьбе за мир военной техники и вооружения, которые приобретают любовь в народе исключительно в силу использования с целью справедливого возмездия, для надежной защиты Отечества. А также будет сформировано единое военно-мемориальное пространство для отработки Хартии «Военно-мемориальное наследие» с целью гарантированной защиты памятников, мест памяти, воинских захоронений Великой Отечественной войны.

Оргкомитет Международной эстафеты памяти и благодарности «Родина подвига – Родине героя»

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