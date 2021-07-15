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15 июля 2021, 16:44 Источник: Аргументы Недели-Крым

Фото из открытых источников

С завтрашнего дня в Крыму ожидается рекордное повышение температуры. Прогнозируют до 7 градусов превышения нормы.



О капризах природы предупреждает МЧС со ссылкой на крымский гидрометцентр. Высокая температура то ли продержится с 16 по 20 июля, то ли будет до «около сорока» не уточняется.



Высокая погода опасна формированием мощных грозовых фронтов, выпадающих обильными осадками с крупным градом.

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