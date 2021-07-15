Глава МИД Латвии выступил со строгим осуждением властей Белоруссии

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич выступил с очередным строгим осуждением властей Белоруссии.
Свое недовольство глава МИД Латвии выразил в связи с задержанием председателя правозащитного центра «Весна» Алеся Беляцкого.
«Латвия строго осуждает репрессии минского режима в отношении правозащитного центра «Весна», «Хельсинского Комитета» и других защитников прав человека. ООН, ОБСЕ и другие ответственные международные организации должны действовать, столь наглое нарушение политических свобод должно иметь последствия», указал глава МИД Латвии.
Напомним, 14 июля силовики провели обыски негосударственных организаций, среди которых был незарегистрированный правозащитный центр «Весна». По данным правозащитников, после обыска были задержаны в республике 14 активистов.
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