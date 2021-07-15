Очевидцы запечатлели на видео смерч в подмосковных Мытищах

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15 июля 2021, 16:02 Источник: РИА Новости

Gene Blevins/Global Look Press

Очевидцы засняли на видео смерч в Мытищах столичного региона и разместили его в Сети. Судя по кадрам, в относительной близости к зданиям можно заметить сильный вихрь пыли.

Запечатлеть на видео смерч удалось при ясной погоде. Специалисты “Фобоса” сообщили, что речь идет о “пыльном дьяволе”.

Подчеркивается, что во второй половине дня в ряде районов российской столицы начался ливень с грозой. В центре Москвы отмечается дождь.

Местные власти призвали руководство ресторанов не принимать посетителей на летних верандах. Гражданам рекомендовали проявлять бдительность. В МЧС сообщили о возможных порывах ветра до 17 м/с.

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