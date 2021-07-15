Более 70% работников московского транспорта прошли вакцинацию от COVID-19

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15 июля 2021, 15:41

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщили, что вакцинацию от COVID-19 прошли 74% сотрудников транспорта столицы.



«Вакцинацию от новой коронавирусной инфекции прошли 74% сотрудников московского транспорта: машинисты метро, водители трамваев, автобусов и электробусов, кассиры, контролеры, сотрудники службы безопасности, а также все руководители департамента транспорта Москвы и всех городских предприятий транспортного комплекса»,- заявили в оперштабе столицы.



Также отмечается, что согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Москве, до 15 июля 60% сотрудников предприятий сферы услуг, госслужащих и работников организаций, подведомственных органам власти, должны были вакцинироваться от коронавируса первым компонентом.



Подчеркивается, что в Москве созданы «широчайшие возможности» по вакцинации от коронавируса. Сделать прививку можно в поликлиниках, павильонах «Здоровая Москва» в городских парках, семи центрах госуслуг «Мои документы», частных клиниках, торговых центрах и в крупнейшем пункте в Гостином дворе.









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