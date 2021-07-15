Юрмала: в нескольких метрах от спасательной станции утонул ребенок

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15 июля 2021, 15:20 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

Эта история обо всем: о доброте, сострадании, безразличии и непрофессионализме. Как это может быть? Может!



12 июня на пляже в Каугури (Юрмала) утонул 7-летний мальчик. Бед было бы еще больше, но вмешался простой латвиец по имени Артур, который спас из воды второго ребенка.



Два брата, девяти и семи лет, купались в море. Были довольно большие волны, и мальчики стали тонуть. Одного ребенка удалось спасти, а другой погиб.



Как об этом рассказывает очевидец Артур.



«Были большие волны, я увидел, что в воде находится мальчик, лет 10. Его голова временами пропадала под водой. От берега это было не так далеко – первая мель. Мне там обычно по пояс, но из-за волн там стало глубже. Я забежал в воду и вытащил парня на берег. Он сильно водой кашлял, еще бы чуть-чуть и утонул бы. Когда я вытащил его на берег, то он начал кричать: «Рома, Рома! Дядя, спасите моего брата». Мать мальчика, которая находилась на берегу, стала показывать место, где может находиться ребенок. Он был явно под водой. Я сказал моей жене, чтобы она бежала к спасателям и звала на помощь. Сам побежал в воду. Больше всего меня поразило безразличие окружающих. На пляже было много людей, но вместе со мной искать в воде второго ребенка выбежали только три человека, остальные просто смотрели».



Но большего всего поразило то, что супруга Артура в то время, пока он спасал ребенка, отчаянно колотила двери спасателей и муниципальной полиции, но на месте никого не было! Не было!



«Жена, как сумасшедшая стучала к ним в двери, но там никого не было. Я не понимаю, все это происходит в десятках метрах от спасательной станции, почему на вышке не было человека, который бы наблюдал за пляжем? В такие волны! Было совершенно очевидно, что происходит что-то страшное. Супруга увидела некую женщину у здания и попросила вызвать медиков, но та ей грубо ответила, чтобы сама вызывала»,- рассказывает Артур.



Очевидец вспоминает, что спасатели появились на месте только спустя 10-15 минут. Сначала посмотрели на воду и ушли за лодкой.



«Когда они наконец зашли в воду, они поплыли вообще в другое место. Я кричал им, что ребенка нужно искать тут, но меня и слушать не стали. Еще через 10 минут тело мальчика вынесло на берег. Пытались откачать долго, но ничего не получилось. Сейчас начнут винить мать, но как я понял, там и третий ребенок у нее был, поэтому она в воду сама не пошла. Меня поражают спасатели. Почему никто не смотрел за водой в такую погоду? Почему действовали так долго? Я понимаю, что могут быть нюансы, и за детьми стоит приглядывать… Произошла трагедия»,- подытожил мужчина.



Моя коллега видела эту трагедию – было страшно:



«Когда его вынесли, то… такие худенькие и безжизненные ручки свисали… Мама, пока мальчика искали, стояла на коленях у воды… видимо, молилась. Медики приехали быстро, работали четко, без эмоций. Они делали свою работу – спасали ребенка. Долго реанимировали, но, увы… Страшно, страшно, больно».



Что говорят спасатели?



«Фактически, нет особых признаков, когда человек тонет. Потому что тонут тихо. И заметить их может только тот, кто находится рядом»,- рассказал Эдий Пиварунс, глава Юрмальской спасательной службы.



Интересно! Но мужчина же заметил с берега, что происходит неладное и кинулся в воду! А где были эти хваленые спасатели??? Где?



Поражает то, что одному из бравых «спасателей» этот случай нанес эмоциональную травму! И ОН СОБИРАЕТСЯ ОБРАТИТЬСЯ К ПСИХОЛОГУ!



Оголтелый цинизм! Зачем нужны спасатели, которые так безучастно относятся к своей работе?



Как будет развиваться дальше дело?



А в духе Латвии! Обвинят во всем только мать! Спасателям выдадут, видимо, премию и бесплатного психолога. И «такое» будет дальше «спасать»! История уже неоднократно это показывала!



Господи, как больно-то! Как же мы относимся к нашим детям!



Низкий поклон латвийцу Артуру, который просто спас ребенка…

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