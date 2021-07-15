Александр Проханов заявил, что не считает большевиков виновниками распада империи

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15 июля 2021, 15:18 Источник: echo.msk.ru

Фото: Ru-prokhanov.livejournal.com

Писатель Александр Проханов поделился своим мнением в отношении некоторых тезисов статьи Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев».



Он отметил, что полностью согласен с утверждением президента РФ о единстве украинцев и русских, образующих единый народ. При этом писатель выразил несогласие с обвинением советского строя в том, что он разделил единые народы на границы, и это в дальнейшем стало причиной для распада этих двух составляющих русского народа.



«Я с этим не согласен, потому что в царской России, в имперской России Романовых, в том числе, в России Александра III не было никакой сетки национальной, административной. Была единая монолитная империя, деленная на губернии. Это не помешало империи распасться. Империя развалилась и превратилась в прах. Причем она развалилась не только по национальным границам – она стала делиться и на русских пространствах. Речь шла уже о независимом Урале, независимой Сибири, о независимом Дальнем Востоке. И только большевики опять собрали эту империю воедино»,- отметил Александр Проханов.



Он подчеркнул, что не считает большевиков виновниками распада империи.



«У них есть огромная заслуга перед лицом империалистов, имперцев, коим является Путин и ваш покорный слуга. Огромная заслуга в том, что большевики собрали эту империю – где штыком, где дипломатией, где мытьем, где катаньем. Но эта империя возникла вновь в ее прежних великих границах»,- добавил писатель.



По его мнению, нанесенные в 1922-м году на карту национально-административные границы были условными, и серьезно к ним за всю историю Советского Союза никто не относился.



«Драма, которая возникла в результате рассечения Советского Союза на эти фрагменты, вина за эту драму лежит на тех, кто рассек Советский Союз, на тех, кто Советский Союз расчленил, развалил. А в развале Советского Союза самое активное участие принимал КГБ. КГБ был той мощнейшей структурой, в недрах которой, во-первых, складывалась идея о нерентабельности советской империи. А потом вся технология развала Советского Союза была возложена на КГБ. КГБ объединил Германию, КГБ разрушил Варшавский договор и грохнул бедного Чаушеску. КГБ создавал народные фронты по всей территории Советского Союза, во всех республиках. И, по существу, КГБ затеял перестройку и внедрил в ГКЧП своего лидера Крючкова, чем подвел итог этой кошмарной перестройке, связанной с разрушением Советского Союза, - считает Александр Проханов. - Поэтому Владимир Владимирович, будучи офицером госбезопасности, КГБ должен прекрасно понимать, кто разрушил Советский Союз, в чем драма разрушения Советского Союза. И, может быть, как офицер, ведающий об этом, он, может быть, несет какую-то внутреннюю ответственность, может быть не личную, но корпоративную – да».





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