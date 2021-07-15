В Челябинске скончался основатель лицея № 11 Анатолий Гостев
15 июля 2021, 15:12 Анна Поперечная
Прощание с Анатолием Германовичем пройдет в воскресенье, 18 июля.
Имя Анатолия Гостева знакомо многим челябинцам – он был основателем и бывшим директором лицея №11, руководителем общественной приемной губернатора в Советском район. Он скончался на 79 году жизни. Все кто знал Анатолия Германовича отмечают, что он был яркой и незаурядной личностью, под его руководством лицей № 11 стал одним из ведущих российских учебных заведений. Выпускники лицея поступают в самые лучшие вузы страны.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, глава Челябинска Наталья Котова выразили соболезнования родным и близким Анатолия Гостева. Известно, что прощание с ним состоится в воскресенье, 11 июля, с 12.30 до 13.30 в Свято-Симеоновском кафедральном соборе (Кыштымская, 32).
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