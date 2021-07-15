Глава ОАК Слюсарь заявил, что заказ на истребители Су-57 «будет измеряться сотнями»
15 июля 2021, 15:07
В будущем на созданный российскими специалистами истребитель 5-го поколения Су-57 будут поступать сотни заказов. Такое заявление сделал Юрий Слюсарь, глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в ходе встречи с главой российского государства Владимиром Путиным.
Слюсарь подчеркнул, что в настоящее время есть заказ на 76 таких самолетов. По его словам, данный истребитель был выбран платформой, призванной решать самые разные задачи. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 24".
Кроме того, Слюсарь отметил, что на текущий год планируется старт опытно-конструкторской работы по разработке новых версий Су-57. Ранее глава ОАК уже сообщал о том, что данный истребитель может стать основой для целого семейства машин.
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