Хабаровский аэропорт не справляется с пассажиропотоком

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15 июля 2021, 13:48

В утренние часы в терминале внутренних линий в аэропорту Хабаровска несколько дней подряд отмечаются длинные очереди из ожидающих вылета. Ранее давка отмечалась в пункте экспресс-диагностики на коронавирус.

Новый час-пик приходится в воздушной гавани краевой столицы на период 7-8 часов утра. В пресс-службе аэропорта указали, что причина происходящего – в резком увеличении пассажиропотока на внутренних рейсах. Показатели выросли на 20% по сравнению с прошлой неделей.

Представители аэропорта пообещали, что в ближайшее время урегулируют ситуацию.

- Проводятся мероприятия, направленные на увеличение скорости обслуживания пассажиров, в том числе при осуществлении входного досмотра, увеличивается количество занятых в это время сотрудников, - сказали в пресс-службе.

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