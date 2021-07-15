Первое в России уголовное дело о договорном матче может закончиться реальными сроками футболистов

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15 июля 2021, 12:32 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

Экс-тренера новороссийского футбольного клуба «Черноморец» Хазрета Дышекова и шестерых игроков команды будут судить за участие в договорном матче против команды «Чайка» из села Песчанокопское Ростовской области. Соответствующее уголовное дело не имеет прецедентов в России. Его фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.



Игра между командами состоялась в мае 2019 года.



«В ходе матча футболисты лишь имитировали оборонительные действия, намеренно уступали соперникам в единоборствах и уклонялись от борьбы за мяч. Спортсмены занимали заведомо неправильные позиции на поле, предоставляя возможность игрокам команды противника свободно провести атаки. В результате футболисты «Чайки» одержали победу со счетом 3:1», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.



По версии следствия, бывший исполнительный директор «Чайки» Олег Баян за умышленный проигрыш обещал выплатить тренерскому составу и игрокам «Черноморца» вознаграждение в размере не менее 500 тыс. рублей. В результате Хазрет Дышеков убедил своих футболистов отказаться от спортивной борьбы. Сообщается, что дело Баяна выделено в отдельное производство.



По неофициальной информации, сговор мог произойти для получения прибыли за счет ставок. Известно, что еще за два года до скандального матча с «Черноморцем» в офисе «Чайки» проводились обыски в ходе проверки заявления ряда букмекерских компаний. Предполагалось, что сотрудники клуба ставили на матчи своей команды, заранее зная результат. Причем общий предполагаемый объем ставок составил 60 млн рублей, а доход мог достигать 350 млн рублей.



Российский футбольный союз (РФС) уже дисквалифицировал бывшего тренера «Черноморца» Хазрета Дышекова на один год, а защитников команды – на три года. По итогам расследования РФС, «Чайка» за организацию договорных матчей переведена в низший по рангу дивизион — Первенство ПФЛ.





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