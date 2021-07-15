Андрей Бочкарев: Ледовый дворец для школы «Самбо-70» построят в Ясенево

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что в столичном районе Ясенево будет построен новый ледовый дворец для школы «Самбо-70».
«На пересечении Новоясеневского проспекта с ул. Ясногорская и ул. Тарусская будет построен новый ледовый дворец для школы «Самбо-70». Завершить строительство планируется во II квартале 2023 года», - рассказал Андрей Бочкарев.
Он отметил, что технологическое задание и концепция объекта разработана совместно с мастером спорта СССР, тренером высшей категории, заслуженным тренером России Этери Тутберидзе.
«Многофункциональный спортивный комплекс будет предназначен для проведения тренировок и официальных соревнований по фигурному катанию и хоккею районного и межрайонного уровня среди детей и взрослых. Также здесь можно будет проводить ледовые шоу и организовывать массовое катание москвичей», - уточнил Бочкарев.
Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что сейчас на объекте проходят подготовительные мероприятия к началу строительно-монтажных работ - ведется подготовка существующего котлована к обратной засыпке.
«В новом дворце будут расположены сразу две ледовые арены с размером тренировочного поля 60 на 30 м. Также в здании будет расположено два больших тренажерных зала площадью не менее 200 кв. м, восемь залов для хореографии с четырехметровыми потолками и специальный восстановительно-реабилитационный центр», - рассказал Загрутдинов.
Ранее Андрей Бочкарев сообщал, что в 2021 году силами города и инвесторов в Москве планируется построить 24 объекта спортивной инфраструктуры.
«Строительство спортивных объектов является одним из ключевых направлений работы по развитию социальной инфраструктуры Москвы, и в ближайшие годы мы продолжим активно им заниматься», - заключил он.
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