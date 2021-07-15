В Челябинске устроили проверку масочного режима в ТРК и транспорте

Нарушителям выписали протоколы, размер штрафа определит суд
В понедельник усилить контроль за соблюдением масочного режима поручила своим подчиненным мэр Челябинска Наталья Котова. Задачу быстро начали выполнять. В два торговых комплекса («Горки» и «Радуга»), а также в общественный транспорт нагрянула проверка. Возглавил ее начальник городского управления транспорта Андрей Якимов. Также присутствовали сотрудники полиции и журналисты.
В автобусе соблюдают эпидемиологические требования лишь четверть пассажиров. В маршрутке – единицы. Андрей Якимов терпеливо объяснял нарушителям, для чего необходима маска даже тем, кто уже получил вакцину. Привитый человек может нести угрозу для окружающих, являясь переносчиком вируса.
В магазинах покупатели после просьбы полицейских маски надевали. Однако от протокола их это не освободило. Каждому, кто пренебрег правилами безопасности, выписали бумагу об административном правонарушении. Штраф за него – от 1 до 30 тысяч рублей. Точную сумму для каждого определит суд.
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