Летние лайфхаки: как эффектно выглядеть в жару

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15 июля 2021, 08:46 Анастасия Иванова

Когда наступает нещадная жара, образы сильно упрощаются. В жаркое время о комфорте и прохладе думаешь прежде всего. Однако есть некоторые хитрости, чтобы быть в тренде даже под палящим солнцем. Самый простой летний наряд превратить в модный летний образ помогут несколько лайфхаков.

1. Шелковый платок

Фото взято из интернета

Летом шелковые платки могут стать незаменимыми в вашем гардеробе. С ними можно абсолютно по-разному интегрировать наряды.

Покройте платком голову, или же, если у вас волосы достаточной длины, вплетите ткань в волосы - прическа будет смотреть эффектнее. Также платок сможет заменить о какие-то из основных элементов одежды. В Сети появилось много туториалов, как сделать топ из платка. Шелк дарит ощущение прохлады, так что в жару он будет очень кстати.

2. Упор на обувь

Для города выбор летней обуви может усложниться. В кроссовках и кедах слишком жарко, хоть и удобно. Шлепанцы подойдут не во всех случаях, а босоножки могут натирать да и не всем нравятся. Стоит обратить свое внимание на сандали, сабо, биркенштоки и мюли на небольшом каблучке. Такие фасоны универсальны и сейчас в тренде.

Сместите модный акцент на обувь, если ваш образ слегка простоват.

3. Пляжная мода

Разбавьте свой гардероб пляжными вещами. Необязательно беречь свои купальники до пляжа! В особенности в жаркие дни, замените топ на лифы от купальников. Чтобы образ больше подходил под городскую среду, накиньте сверху легкую рубашку с расстегнутыми пуговицами, а для вечернего образа подойдет летний жакет.

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