Глава Крыма Аксёнов уверен, что отчеты об отсутствии нарушений антиковидных мер - «липовые»

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14 июля 2021, 21:53 Источник: Аргументы Недели - Крым

Фото: pixabay.com

Сегодня выяснилось, что муниципальные проверки выполнения его антиковидного Указа полная профанация.



Вначале его об этом поставила в известность глава Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.



«Данные муниципального контроля не соответствуют положению дел с соблюдением масочного контроля на транспорте», - заявила Наталья ПЕНЬКОВСКАЯ на заседании штаба по борьбе с распространением эпидемии. По ее мнению, отчеты, в которых не выявлено ни одно нарушение – липа.



«Это ж ложь!» - согласился с ПЕНЬКОВСКОЙ глава Крыма и рассказал о своих наблюдениях: «Масок не более 10%». А наблюдает Сергей АКСЕНОВ эту печальную статистику из окна служебного авто, когда оно проезжает мимо автобуса.

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