Вице-президент АТОР Горин заявил, что решение возобновить полеты в Чехию и Францию касается рейсов «для особых категорий граждан»

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14 июля 2021, 21:10

pixabay.com

Дмитрий Горин, являющийся вице-президентом Ассоциации туроператоров России (АТОР), высказался о решении возобновить авиаперелеты в Чехию и Францию с 24 июля. Ранее соответствующая информация поступила от оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.

Он подчеркнул, что о туризме в указанные европейские страны говорить пока рано, ведь о выдаче туристических виз речи пока не идет. По словам Горина, решение касается рейсов “для особых категорий граждан”. Среди них лица с видом на жительство, гражданством, отправляющиеся по рабочей или учебной визе, сообщает RT.

Кроме того, Горин назвал самые важные на сегодняшний день туристические направления. Речь идет о Хорватии, Болгарии, Греции. “Ну и в дополнение пять рейсов по маршруту Москва — Сплит — Дубровник — это тоже туристические направления”,- сказал он.

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