Суд назначил административный арест 42 участникам конфликта в Кузьминках

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14 июля 2021, 20:05

Фото: Vk.com

Кузьминский районный суд столицы назначил административный арест сроком на 15 суток 42 участникам конфликта в Кузьминках.



Ранее в Главном управлении МВД России по столице сообщили, что после конфликта у станции метро «Кузьминки» в отделы полиции были доставлены 103 участника драки.



В отношении правонарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации»), ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»), а также будет составлен еще ряд протоколов об административных правонарушениях, в том числе по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).



Полиция проводит проверку по факту инцидента и устанавливает все обстоятельства происшествия.



В столичном главке полиции пояснили, что иностранные граждане по решению суда будут выдворены за пределы РФ. Кроме того, им назначат административные штрафы. В отношении ряда лиц будет принято решение о запрете въезда на территорию Российской Федерации.





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