Заммэра Владимир Ефимов: 80% выпускников по IT-специальностям обучались за счёт города или страны

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14 июля 2021, 20:03

Сейчас в Москве функционирует 93 вуза, в которых студенты имеют возможность учиться за счёт средств, выделяемых городом или страной. При этом заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что самые востребованные на рынке специалисты обучались бесплатно.

В общей сложности Москва предлагает абитуриентам почти 1,9 тысячи программ обучения с бюджетными местами. Но много лет подряд на рынке труда высоко ценятся специалисты из IT сферы. По этим направлениям кадры готовят десятки столичных вузов, но почти 80% наиболее востребованных выпускников обучались за счёт бюджета.

«Сегодня подготовка специалистов в области IT во многом ведётся за счёт федерального и городского бюджета. Доля трудоустроившихся по таким сферам, как IT, фармацевтика, клиническая медицина и сестринское дело выпускников вузов Москвы превышает 80%», – добавил Владимир Ефимов.

Также много популярных на рынке выпускников бесплатно обучались по направлениям строительной сферы – около 63%. Зарплата здесь, как и в сфере IT, растёт ежегодно, при этом надбавки каждый раз выходят примерно в 4 раза больше темпов роста инфляции.





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