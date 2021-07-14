В Петербурге на фоне пандемии COVID-19 прибыль похоронных агентств выросла на 30%

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14 июля 2021, 19:55

Фото из открытых источников

По заверениям властей Петербурга, ни одно массовое мероприятие, проведенное этим летом, никак не отразилось на ситуации с заболеваемостью COVID-19 в городе. При этом свободных коек в больницах северной столицы больше не становится, а прибыль похоронных агентств выросла на 30%.



Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина сообщила, что двухнедельный мониторинг, проведенный после «Алых парусов» среди выпускников и членов их семей, признаков эпидемического следа не выявил, и «все эти 14 дней, когда могла бы проявиться вспышка, количество заболевших из наблюдаемой группы плавно снижалось».



По оценкам городских властей, матчи Евро-2020, проходившие в Петербурге, посетили 133 тысячи болельщиков (из них 29 тысяч — иностранцы), в фанзонах побывали еще 254 тысячи человек, но никто ничего не подхватил. Между тем в начале июля министерство здравоохранения Финляндии заявило, что после возвращения с футбольного чемпионата у 86 финских болельщиков подтвердился ковид, и отметило, что более 40% новых случаев коронавируса в Финляндии связаны с Евро-2020.



«Около 5500 взрослых пациентов с COVID-19 госпитализировали за прошлую неделю в Петербурге — это на 23% меньше, чем неделей ранее», — заявил 12 июля губернатор города Александр Беглов.



В тот же день, 12 июля, оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией отчитался, что на протяжении двух последних недель стабильно фиксировался ежедневный прирост — около 1100 заразившихся.



«За 11 июля в Петербурге выявили 2029 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне, 10 июля, — 2007 случаев»,- сообщили в Оперштабе. Эти цифры явно расходятся с заверениями Александра Беглова.



Первый зампред петербургского комитета по здравоохранению Андрей Сарана сообщил, что к началу масштабной вакцинации — в декабре 2020 года — в Петербурге коронавирусом болели свыше 400 тысяч человек, хотя в официальной статистике городского штаба по коронавирусу тогда числилось втрое меньше — около 140 тысяч петербуржцев. Это заявление вызвало бурное негодование в соцсетях.



Уже на следующий день Оперштаб по коронавирусу выдал, что «по состоянию на 9 июля в Петербурге 711 активных больных COVID-19». При этом известно, что в городских больницах было занято почти 10 500 ковидных коек.



Тем временем в июле в северной столице открыли три дополнительные пункта регистрации смертей. На странице губернатора Александра Беглова в соцсети «ВКонтакте» появилась запись возмущенной женщины:



«Чтобы оформить свидетельство о смерти, надо выстоять нереальную очередь: в зале ожидания около 300 человек в одно окно, и это при ковидном вопросе! Люди и так находятся в стрессе от смерти близкого человека, а еще приходится выдерживать такое издевательство, чтоб получить всего одну-единственную бумажку, — это выше человеческих сил! А без этой бумажки нельзя захоронить умерших».



С 12 июля компании, обслуживающие городские кладбища, согласились бесплатно хоронить горожан, умерших от коронавируса, и не брать деньги с их родственников за услуги по транспортировке умерших из морга.



«Крематорий работает сейчас в полную мощность: все 14 печей задействованы, но вместо 120 человек туда везут по 360 каждый день. Крематорий такую политику ввел, чтобы освобождать морги в больницах, чтобы там не было завалов. Снизив цены, мы поможем разобраться с теми проблемами, которые сейчас есть. Мы не ставим временные ограничения по этому решению. Сколько нужно будет городу, столько и готовы оказывать эти услуги безвозмездно. Платить придется лишь за гроб и венки», — заявил Валерий Ларькин, президент Ассоциации предприятий похоронной отрасли Петербурга и Северо-Западного региона.



В то же время стало известно, что выручка компаний, работающих в ритуальном бизнесе, за этот год увеличилась до 30%.





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