Глава ВОЗ Гебрейесус заявил о нахождении мира в начале третьей волны коронавируса

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14 июля 2021, 20:13 Источник: РИА Новости

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На росте числа новых заражений COVID-19 в мире сказывается преимущественно штамм “дельта”. Такое заявление сделал Тедрос Адханом Гебрейесус, гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Он подчеркнул, что в настоящее время мир находится в начале третьей волны заболеваемости коронавирусной инфекцией. В ходе выступления на открытии заседания Чрезвычайного комитета ВОЗ Гебрейесус назвал вариант коронавируса “дельта” “одним из основных движущих элементов нынешнего роста заражений”.

Кроме того, он посетовал на возросшее передвижение граждан и их социальное взаимодействие. Он добавил, что рост случаев инфицирования COVID-19 в мире наблюдается четыре недели подряд.

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