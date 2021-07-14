Глава ВОЗ Гебрейесус заявил о нахождении мира в начале третьей волны коронавируса

На росте числа новых заражений COVID-19 в мире сказывается преимущественно штамм “дельта”. Такое заявление сделал Тедрос Адханом Гебрейесус, гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Он подчеркнул, что в настоящее время мир находится в начале третьей волны заболеваемости коронавирусной инфекцией. В ходе выступления на открытии заседания Чрезвычайного комитета ВОЗ Гебрейесус назвал вариант коронавируса “дельта” “одним из основных движущих элементов нынешнего роста заражений”.
Кроме того, он посетовал на возросшее передвижение граждан и их социальное взаимодействие. Он добавил, что рост случаев инфицирования COVID-19 в мире наблюдается четыре недели подряд.
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