Заммэра Владимир Ефимов: В этом году Москва поставила во Францию продукции в три раза больше, чем в прошлом

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14 июля 2021, 20:03

Поставки несырьевой неэнергетической продукции из столицы во Францию по итогам первых трёх месяцев 2021 года выросли более чем в три раза по сравнению с тем же периодом 2020 года и составили более 22 % от общего экспорта из России во Францию, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Москва продуктивно расширяет торговое сотрудничество с Францией, поставляя ей весьма разнообразные товары: это и части турбодвигателей, и шины для автомобилей, самоклеящаяся бумага и картон и даже розетки.

«По итогам первого квартала текущего года столичные производители поставили [во Францию] продукцию на 48,1 млн долларов США, что на 208,6 % больше, чем за аналогичный период 2020 года, когда экспорт составил почти 15,6 млн долларов США», — отметил Владимир Ефимов.

Помимо резины, штепселей, бумаги и картона, на французском рынке наибольшей популярностью пользуются московские турбореактивные двигатели тягой от 25 кН: так, в январе — марте 2021 года их экспорт из Москвы составил 7,7 млн долларов США.

Кроме того, по итогам 2020 года из столицы в Пятую республику существенно выросли поставки механического оборудования и техники, рентгеновской аппаратуры, медицинских устройств и приборов.

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