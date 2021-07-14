Глава СПЧ Фадеев призвал не наказывать антипрививочников в связи с информационным хаосом

Антипрививочники не должны подвергаться каким-либо наказаниям, поскольку гражданам очень сложно разобраться в информационном хаосе, к чему приводит распространяемая государственными институтами противоречивая информация. Такое заявление сделал глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
Он подчеркнул, что антипрививочники не являются основной проблемой в стране. Фадеев заявил о необходимости “выработки понятной информационной политики” государственными институтами, которые, по его мнению, “должны взять себя в руки”.
По словам главы СПЧ, в течение последнего времени в России наблюдается чересчур частое изменение информации. В связи с этим, как отметил Фадеев, россияне относятся к ней с меньшим доверием. “Начинали с необходимости вакцинировать 60% населения, затем стало 80%, теперь говорят о 100%”,- сказал он.
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