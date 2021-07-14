В Челябинской области закрыли городской пляж на Тургояке

Аргументы Недели → Общество 13+

14 июля 2021, 18:17 Анна Семенова

После купания в Тургояке у туристов появлялась сыпь. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Пробы воды, взятые в озере, показали наличие опасных микроорганизмов

Уже несколько лет подряд южноуральцы, предпочитающие отдыхать в красивейшем месте – на берегу озера Тургояк – жалуются на сыпь, появившуюся после купания.

Ответ на жалобы у министерства экологии всегда был один: в жару начинается цветение сине-зеленых водорослей, кроме того, с деревьев в воду летит пыльца – все это вызывает аллергическую реакцию.

Однако в этом году сотрудники Роспотребнадзора выехали на городской пляж Тургояка для того, чтобы взять пробы. Результат пришел неутешительный – в озере есть опасные микроорганизмы.

Как сообщает сайт «Челябинск Сегодня», мэрия Миасса по распоряжению Роспотребнадзора закрыла для туристов центральный пляж. Здесь установили таблички с информацией о том, что купание запрещено.



Кстати, пробы, взятые на других пляжах Турагояка, наличие микробов не показали.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости