В Челябинской области закрыли городской пляж на Тургояке

Пробы воды, взятые в озере, показали наличие опасных микроорганизмов
Уже несколько лет подряд южноуральцы, предпочитающие отдыхать в красивейшем месте – на берегу озера Тургояк – жалуются на сыпь, появившуюся после купания.
Ответ на жалобы у министерства экологии всегда был один: в жару начинается цветение сине-зеленых водорослей, кроме того, с деревьев в воду летит пыльца – все это вызывает аллергическую реакцию.
Однако в этом году сотрудники Роспотребнадзора выехали на городской пляж Тургояка для того, чтобы взять пробы. Результат пришел неутешительный – в озере есть опасные микроорганизмы.
Как сообщает сайт «Челябинск Сегодня», мэрия Миасса по распоряжению Роспотребнадзора закрыла для туристов центральный пляж. Здесь установили таблички с информацией о том, что купание запрещено.
Кстати, пробы, взятые на других пляжах Турагояка, наличие микробов не показали.
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