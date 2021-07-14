МЧС предложило снять запрет на разведение костров на дачных участках

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14 июля 2021, 18:25

pixabay.com

Российское МЧС представило подготовленный проект правительственного постановления, который разрешает сжигать мусор и разводить костры на территории дачных участков.

Предлагается внести корректировки в Правила противопожарного режима в России. 66-й пункт в них гласит, что разводить огонь на территориях частных домовладений и на землях общего пользования населенных пунктов нельзя. В тексте документа, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сказано следующее: “Слова “разводить костры”, исключить”.

Ко всему прочему, в планах снятие запрета на сжигание листвы, мусора, травы и прочих отходов. Могут отменить запрет в том числе и на приготовление пищи на открытом огне. Речь идет также о мангалах.

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