Садоводы Челябинской области задолжали за свет 25 миллионов рублей

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14 июля 2021, 17:46 Анна Семенова

Не все владельцы садовых участков вовремя погашают долги за свет. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Теперь они рискуют остаться без электричества на своих участках

В садовых товариществах сегодня можно встретить не только малюсенькие домишки, но и настоящие дворцы. Многие южноуральцы живут на своих загородных участках круглый год, благо, электричество есть и можно отапливать помещения.

Только вот поставщики электроэнергии такому положению дел совсем не рады, ведь дачники не спешат оплачивать коммунальные услуги.

На сегодняшний день, по подсчетам компании «Уралэнергосбыт», южноуральские садоводы должны им 25 миллионов рублей!

Больше всего злостных неплательщиков – в садах, которые находятся в непосредственной близости от Челябинска. СНТ «Жилищник» имеет долг за электроэнергию 5,6 миллиона рублей. В «Электрометаллурге» должны 4,8 миллиона. Владельцы участков в «Станкостроителе» не донесли до поставщика 3,1 миллиона.

Также в «черном списке» такие садовые товарищества, как «Тракторосад-3», «Слава», «Мечел», «Чайка», «Луч».

Само собой, долги никому не простят. Для взыскания средств будут применять все возможные меры. Люди рискуют остаться на своих участках без электричества – и это самое мягкое наказание. В худшем случае СНТ могут обанкротить, и тогда пострадают председатели садовых товариществ, отвечать за долги они будут собственными средствами.

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