Глава Минздрава РФ Мурашко озвучил противопоказания к вакцинации от коронавируса

Аргументы Недели → Общество 13+

14 июля 2021, 18:02 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко связал наличие у пациента медицинских противопоказаний к прививке от коронавирусной инфекции с большей уязвимостью гражданина перед данным заболеванием.

По его словам, введение вакцины от COVID-19 ряду лиц на самом деле противопоказано. К таким гражданам он отнес людей с гиперчувствительностью к компонентам вакцины или к препарату, в котором содержатся подобные компоненты, тех, у кого в анамнезе есть тяжелые аллергические реакции.

Кроме того, вакцинация противопоказана гражданам с острыми инфекционными или неинфекционными заболеваниями, тем, у кого наблюдается обострение хронических заболеваний. В таких случаях, как подчеркнул Мурашко, делать прививку можно через две-четыре недели после ремиссии или после того, как человек вылечится.

“Если у пациента есть медицинские противопоказания к вакцинации от COVID-19, это означает, что он более уязвим перед инфекцией”,- добавил глава Минздрава РФ.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости