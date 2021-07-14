Глава Минздрава Мурашко заявил об эффективной защите вакцины против COVID-19 от тяжёлых осложнений

После вакцинации от коронавирусной инфекции заболели 2,5% россиян. Такое заявление сделал глава российского Минздрава Михаил Мурашко.
Он подчеркнул, что вакцина от COVID-19 обеспечивает эффективную защиту граждан от тяжелых осложнений заболевания. Многие, кто сделал прививку от коронавируса, заболели в период формирования иммунитета. Он в свою очередь, как отметил Мурашко, длится две-три недели после введения второго компонента препарата.
По словам главы Минздрава, устойчивый иммунитет после коронавирусной инфекции сохраняется примерно полгода. На это указывают исследования, проведенные российскими и зарубежными специалистами. “После полугода защита постепенно ослабевает”,- добавил Мурашко.
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