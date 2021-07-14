Андрей Бочкарёв: Проходка тоннелей между станциями «Лианозово и «Физтех» выполнена более чем на две трети

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14 июля 2021, 17:25

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Правый и левый перегонные тоннели между станциями «Лианозово» и «Физтех» строящегося участка Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена пройдены более чем на две трети. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.



«Правый перегонный тоннель пройден на 76%, а левый перегонный тоннель - на 71%. Начавшие проходку в ноябре 2020 года шестиметровые тоннелепроходческие механизированные комплексы (ТПМК) «Татьяна» и «Ирина» уже пересекли МКАД»,- рассказал Бочкарев.



Он отметил, что тоннелепроходка между станциями «Селигерская» и «Улица 800 лет Москвы» уже завершена.



Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов сообщил, что пройден левый перегон между «Улицей 800 лет Москвы» и «Лианозово».



«В настоящее время продолжается проходка правого перегонного тоннеля между станциями «Улица 800 лет Москвы» и «Лианозово» - его готовность оценивается на 73%. Работы ведет ТПМК «Клавдия»,- уточнил Кравцов.



По его словам, на трех станциях строящегося участка продления салатовой ветки идут активные работы.



Уточняется, что на новом участке Люблинско-Дмитровской линии протяженностью порядка 6 км расположится три станции: «Улица 800-летия Москвы», «Лианозово» и «Физтех». Продление салатовой ветки метро в район Северный за МКАД улучшит транспортную доступность прилегающих районов, а также снизит нагрузку на Дмитровское шоссе и на прилегающую улично-дорожную сеть, что позволит местным жителям экономить до 20 минут при поездках по городу.



Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции «Лианозово», которая входит в состав участка. Он отметил, что работы идут полным ходом, построена большая часть тоннелей, до ноября месяца должны все тоннели быть пройдены, а в 2023 году по плану все три станции одновременно должны быть запущены. Мэр также отметил, что рядом со станцией «Лианозово» проходит первый маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-1), поэтому там будет формироваться единый транспортно-пересадочный узел.





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