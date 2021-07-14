Спасатели предупредили жителей Москвы о возможных порывистом ветре и грозе 14 июля во второй половине дня
14 июля 2021, 17:05
Сегодня, 14 июля, в российской столице возможны порывистый ветер и гроза. Неблагоприятные погодные условия могут обрушиться на Москву во второй половине дня. Такая информация появилась на сайте МЧС.
Отмечается, что не исключены порывы ветра до 15 м/с и кратковременный дождь. Синоптики Росгидромет подчеркнули, что кратковременный дождь и гроза могут наблюдаться в некоторых местах столицы с 15:00 и до конца суток.
Спасатели призывают граждан быть внимательными. Водителям советуют не прибегать к маневрам, увеличить дистанцию, а также снизить скорость. В МЧС рекомендуют не парковать машины вблизи деревьев, не приближаться к шатким конструкциям.
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