Латвия будет покупать вакцины еще два года

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14 июля 2021, 16:46 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

Латвия заявила ЕК о своем согласии приобрести в ближайшие два года еще вакцин. Для ревакцинации. Об этом латвийским СМИ заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.



Как объяснил премьер Латвии, страна будет обеспечена нужными препаратами, которые утверждены ЕК.



В организации процесса ревакцинации Латвия будет придерживаться рекомендациям Европейского агентства лекарств. Главным вызовом премьер страны назвал необходимость убедить сомневающуюся часть латвийцев в необходимости делать прививки от ковида.



«У нас на складах – 700 тысяч доз вакцин»,- отметил г-н Кариньш.



Глава парламента считает, что «все средства хороши и обоснованы, если они помогут убедить людей вакцинироваться».



Немного странное заявление…

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