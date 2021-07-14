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Латвия будет покупать вакцины еще два года

, 16:46 , Шеф-редактор балтийского бюро АН

Латвия будет покупать вакцины еще два года
Фото из открытых источников

Латвия заявила ЕК о своем согласии приобрести в ближайшие два года еще вакцин. Для ревакцинации. Об этом латвийским СМИ заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

Как объяснил премьер Латвии, страна будет обеспечена нужными препаратами, которые утверждены ЕК.

В организации процесса ревакцинации Латвия будет придерживаться рекомендациям Европейского агентства лекарств. Главным вызовом премьер страны назвал необходимость убедить сомневающуюся часть латвийцев в необходимости делать прививки от ковида.

«У нас на складах – 700 тысяч доз вакцин»,- отметил г-н Кариньш.

Глава парламента считает, что «все средства хороши и обоснованы, если они помогут убедить людей вакцинироваться».

Немного странное заявление…

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