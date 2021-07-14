Латвия: непривитых – увольнять

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14 июля 2021, 16:42 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

Сегодня Кабинет министров обсудит право работодателей увольнять сотрудников, которые не получили ковид-сертификат.



Правительство Латвии решило обсудить вопрос о том, смогут ли работодатели увольнять тех, кто не прошел вакцинацию. Правительство настроено серьезно!



Будут рассмотрены подготовленные Минюстом поправки к закону об управлении ситуацией с распространением инфекции коронавируса.



Что это значит?



Согласно поправкам, работодатели будут иметь право требовать у сотрудников сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании, если работник выполняет обязанности, связанные с повышенным риском заразить других людей или заразиться самому. Сертификат нужно получить до 15 сентября.



Планируется, что работодатель будет иметь право уволить, перевести на другую должность или работу сотрудника, который не получил ковид-паспорт.



Видимо, данный закон утвердят…

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