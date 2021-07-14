Инфекционист Тимаков предупредил россиян о новом пике заболеваемости COVID-19 в стране

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14 июля 2021, 16:03 Источник: РИА Новости

pixabay.com

На российской территории, судя по всему, произойдет очередной всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. По мнению врача-инфекциониста Евгения Тимакова, это может случиться в середине или конце первого осеннего месяца.

Специалист напомнил, что в России ранее зафиксировали штамм дельта-плюс. При этом граждане не спешат делать прививки от COVID-19. По словам инфекциониста, в связи с этим в РФ может наблюдаться новый пик, в то время как в “провакцинированном мире” будут отмечать все меньшее число случаев заражения коронавирусом.

Тимаков подчеркнул, что в России за сутки медики фиксируют свыше 700 летальных исходов пациентов с COVID-19. Что касается других стран, то там при такой же заболеваемости умирают от 10 до 15 человек. Напомним, что за истекшие 24 часа в России обнаружили 23827 носителей коронавируса.

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