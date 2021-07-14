Собянин осмотрел ход строительства станции метро «Лианозово»

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14 июля 2021, 15:10

Фото: соцсети

Мэр Москвы заявил, что завершена большая часть работ по проходке тоннелей на участке Люблинско-Дмитровской линии метро. Окончание всех работ запланировано до ноября 2021 года.



«Дмитровская ветка метро - один из крупных проектов метростроения Москвы - 12 станций. От «Марьиной Рощи» до «Селигерской» мы уже построили девять. Осталось еще три станции до «Физтеха» до пос. Северный. Работы идут полным ходом, построена большая часть тоннелей. До ноября месяца должны все тоннели быть пройдены. И по плану в 2023 году все три станции («Улица 800-летия Москвы», «Лианозово», «Физтех») одновременно должны быть запущены», - сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра строительства станции «Лианозово».



Он отметил, что рядом со станцией «Лианозово» проходит МЦД-1, и в этом месте планируется создание единого транспортно-пересадочного узла.



«С коллегами по Российским железным дорогам мы планы состыковали. Таким образом, здесь одновременно должны быть закончены две стройки: и на железной дороге, и на метро», - уточнил Собянин.



По словам генерального директора компании-подрядчика АО «Мосметрострой» Сергея Жукова, в настоящее время работы по проходке тоннелей на участке метро выполнены на 70%. Также он сообщил, что на станциях «Улица 800-летия Москвы» и «Лианозово» до конца этого года планируется завершение монолитных работ. На станции «Физтех» работы будут завершены приблизительно в сентябре 2022 года.



Пресс-служба мэра и правительства Москвы сообщила, что строительство участка от станции «Селигерская» до станции «Физтех» было начато в 2019 году. Протяженность участка составляет около 7 км. В его составе будет открыто три станции: «Улица 800-летия Москвы» у пересечения Дмитровского шоссе и ул. 800-летия Москвы, «Лианозово» на пересечении Дмитровского шоссе и МЦД-1, «Физтех» - севернее бульвара Академика Ландау.



Отмечается, что продление Люблинско-Дмитровской линии метро до станции «Физтех» улучшит транспортное обслуживание около полумиллиона человек.



В настоящее время завершена проходка обоих перегонных тоннелей между площадкой №30 за станцией «Селигерская» и станцией «Улица 800-летия Москвы». Построен левый перегонный тоннель между станциями «Улица 800-летия Москвы» и «Лианозово», ведется проходка правого перегонного тоннеля - он выполнен на 73%. Продолжается строительство перегонных тоннелей между станциями «Лианозово» и «Физтех»: левый выполнен на 71%, правый – на 76%.



На самой станции «Лианозово» в настоящее время завершаются земляные работы, идет укладка монолитного железобетона. В перспективе на станции планируется организовать полноценный транспортно-пересадочный узел, который обеспечит пересадку между Люблинско-Дмитровской линией метро, МЦД-1 и наземным общественным транспортом.



Для этого железнодорожную станцию «Лианозово» планируется перенести на 350 м в сторону Московской области со строительством двух новых пассажирских платформ и двух подземных вестибюлей. Северный вестибюль планируется интегрировать со станцией метро. Южный вестибюль будет совмещен с подземным пешеходным переходом через Лианозовский проезд.



Всего в планах правительства Москвы в 2021 году завершить строительство 27,4 км линий и 11 новых станций метро.





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