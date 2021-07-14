Многострадальный виадук снесут во Владивостоке

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14 июля 2021, 13:48

В наболевшем вопросе с организацией перехода в районе площади Семёновской около торгового центра «Clover House» во Владивостоке будет поставлена точка. Соответствующее поручение дал исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Шестаков.

Участок в данном районе уже на протяжении многих лет является настоящей «головной болью» как для водителей, так и для пешеходов. Чтобы попасть с улицы Фокина на остановку на площади Семёновской, люди выходят на проезжую часть, несмотря на потенциальную опасность оказаться под колёсами. В паре десятках метров от данного места установлен светофор, однако многие пешеходы им сознательно не пользуются. «Дело тут вовсе не в лени. Просто чтобы дойти до светофора, двигаясь вниз по Семёновской, всё равно нужно перейти проезжую часть на участке, где машины едут со стороны Корабельной набережной. И вот там идти по-настоящему страшно: обзора практически нет. Проще перейти выше, напротив Clover House – и ты видишь машины, и они тебя», – объясняет логику пешеходов жительница Владивостока Татьяна Борисова. Заместитель главы города – руководитель управления дорог и благоустройства Николай Зайцев подтвердил журналистам, что проблема с переходом дороги на данном участке действительно является многолетней и сложной, однако местные власти намерены её решить уже в ближайшее время. Так, уже этим летом начнётся ремонт улицы Семёновской, специалисты организуют подходы к переходу, а саму «зебру» и знаки установят уже в ближайшие дни. Следующим этапом станет оборудование перехода светофором. Что же касается нашумевшего надземного перехода, ведущего с улицы Фокина к торговому центру «Clover House», то решение по нему также принято: переход будет снесён. «Мы заказали и провели независимое обследование данного перехода. Его состояние оценивается как «предаварийное». Ремонтировать и вводить его в строй нецелесообразно. Объект подлежит демонтажу. Мы уже готовим техническое задание на разработку проекта по сносу. Это предусмотрено требованиями законодательства. После получения проекта мы сможем выделить средства и снести этот переход», – добавил Николай Зайцев.

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