В Москве создано сообщество журналистов-мигрантов

Аргументы Недели → Общество 13+

14 июля 2021, 12:54 Источник: nazaccent.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Инициатором создания неформального сообщества журналистов из числа мигрантов выступила Гильдия межэтнической журналистики.



Среди участников первой встречи оказалось более 20 журналистов разных национальностей: киргизы, таджики, узбеки, украинцы, азербайджанцы и выходцы из Прибалтики. Они переехали в Россию и готовы выступить связующим звеном между закрытыми этническими сообществами мигрантов и гражданским обществом Москвы.



Выяснилось, что мигрантское сообщество стесняется выносить в публичное пространство принимающей стороны целый пласт накопившихся проблем из-за боязни испортить имидж соплеменников в глазах москвичей. Тем временем необходим взгляд изнутри с «другой» стороны для того, чтобы кто-то мог рассказать подробности о жизни мигрантов в Москве.



«Мы заточены на конкретные шаги по изменению ситуации в информационном пространстве. И меня очень порадовало, что уже на первой встрече-знакомстве коллеги взяли на себя обязательство подготовить материалы на такие актуальные темы как вакцинирование мигрантов – взгляд изнутри. Надеюсь, эти материалы будут востребованы в московских СМИ и мы вместе пробьем стену непонимания и недоверия друг к другу», - заявила инициатор проекта Маргарита Лянге, президент Гильдии и член Общественной палаты России.



Организаторами запланированы новые встречи с участием руководителей СМИ и представителей институтов гражданского общества.





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