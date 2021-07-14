Главный санитарный врач по Крыму и Севастополю сообщила, что на полуострове доминирует штамм коронавируса «дельта»

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14 июля 2021, 12:44 Источник: РИА Новости

море, фото: pixabay.com

Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что Крым и Севастополь вошли в число регионов, где преобладает штамм новой коронавирусной инфекции «дельта».

Пеньковская отметила, что эти данные установлены за последнюю неделю. Она предложила приостановить, предварительно до 15 августа, диспансеризацию и медосмотры, не связанные с коронавирусом, из-за возросшей нагрузки на систему здравоохранения. По ее словам, это позволит медперсоналу освободить силы.

Также руководитель ведомства призывает с 1 августа перевести в закрытый режим работы летние оздоровительные лагеря и все социальные учреждения, которые работают с круглосуточным пребыванием, например, дома-интернаты и школы-интернаты, если от коронавируса не привито 95% сотрудников.

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