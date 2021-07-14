TikTok: история создания и секрет успеха

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14 июля 2021, 11:30 Диана Шашкова

Фото из открытых источников

TikTok - одна из самых популярных социальных сетей 2021 года, которая основывается на развлекательных видеороликах. Пользователи платформы, называющие себя Тиктокерами, выкладывают короткометражные видео (от 15 до 60 секунд) и поддерживают общение с людьми, подписанными на них.

Видеоплатформа уже заняла 1 место на китайском рынке и стремительно захватывает другие страны.



Появление TikTok



Социальная сеть была разработана в 2012 году китайской компанией Bytedance, а уже в 2014 году вышел аналог приложения Musical.ly, которое было ориентированно на образовательный контент. Но приложение не набрало популярность, как того хотели разработчики, поэтому пришлось отказаться от обучающего формата и создать то, что привлекало бы аудиторию – развлекательный контент. Смена формата повлияла на рост целевой аудитории, приложение быстрыми темпами набирало популярность. В 2017 году было принято решение объединить популярные платформы Musicsl.ly и TikTok, но по законам Китая это было невозможно. Поэтому разработчики Musical.ly продали приложение компании Bytedance и соединили две платформы под единым названием TikTok. Так уже в первые годы существования приложения аудитория достигла 1,2 миллиарда человек. Появление TikTok вызвало резонанс. Согласно статистики скачивания мобильных приложений в России, TikTok занимает 5 место.



Целевая аудитория



В 2018 TikTok стал любимой соцсетью подростков. Приложение имеет большой набор фильтров, эффектов и стикеров, что привлекает внимание молодежи и способствует созданию необычного контента. Больше 60% постоянных пользователей TikTok младше 18 лет. Для подростков не существует границ о том, как шутить и о чем, им несложно выучить связку движений для нового челенджа, раскрепоститься. Пользователи TikTok соревнуются друг с другом, кто наберёт больше просмотров, смешнее повторит популярный челендж и соберёт подписок. Как правило, у взрослых просто недостаточно времени, чтобы оставаться в курсе трендов или полноценно уделять время приложению.

Агентство Out Digital по итогам 2020 года проводило мониторинг постоянных и новых клиентов площадки. Было выявлено, что:



• ежемесячно пользователи просматривают более восьми миллиардов видеороликов;

• среднестатистический владелец аккаунта заходит в программу около семи раз за сутки;

• средняя длительность просмотра видеороликов составляет 36 минут в день;

• основная аудитория TikTok молодые люди в возрасте от 16 до 24 лет;

• более 14 миллионов пользователей – взрослые люди;



Как работает внутренний алгоритм TikTok?



Главная задача TikTok-алгоритма заинтересовать пользователя интересным контентом. Именно поэтому при регистрации в социальной сети TikTok пытается с вами познакомиться, чтобы понять ваши интересы и предпочтения. Иногда информации о вас бывает недостаточно для кастомизации контента, поэтому в ленте рекомендаций вы сможете увидеть разные видеоролики: путешествия, тренды, танцы, пение, кулинарию и прочее. По статистике просмотренных вами видео, TikTok пытается систематизировать ваши предпочтения и предложит интересующий вас контент. Если вы занимаетесь определённой сферой деятельности, то все нужные материалы можно найти в поисковике TikTok. Таким образом, вы поможете TikTok-алгоритмам быстрее определить ваши интересы и настроить ленту рекомендаций на подходящий для вас контент.



Почему TikTok популярен?



Ещё недавно об этом приложении не знал никто, однако за пару лет TikTok начал ставить рекорды по количеству скачиваний. В начале 2020 года TikTok скачали 1,5 миллиарда раз (как утверждают технологи Плей Маркета и Аппстора, это превысило даже рейтинги гигантов Facebook, Instagram, YouTube и Snapchat). Видеоконтент всегда пользовался большой популярностью у молодёжи. По данным Pew Research Center платформой номер 1 среди молодёжи в возрасте 13-17 лет остается YouTube. Поэтому не удивительно, что в первые годы своего существования TikYok обошёл Instagram, который основывается на фотоконтенте.

В первую очередь, TikTok это приложение, которое объединяет в себе самые популярные форматы контента: stories, короткие смешные скетчи, фильтры и маски в упаковке простого и удобного видеоредактора.

С каждым годом аудитория TikTok стремительно растёт. Сейчас это не только развлекательная платформа, но и платформа для бизнеса. Многие крупные бренды переходят в TikTok, например, Сбербанк, Lays, Ozone, Danon и другие. Приложение стало местом для серьезного продвижения и монетизации контента.



Молодые Тиктокеры: кто они и чего достигли?



Тиктокеры являются кумирами многих пользователей интернета. Заведя аккаунт в социальной сети, они получают свою популярность благодаря усердной блогерской работе, накрутке или просто благодаря удаче. Но останавливаться на записи коротких видеороликах юные тиктокеры не собираются. 2020 год стал массовым приходом тиктокеров в музыку. Из-за быстрой популярности, которую получают музыканты в TikTok, алгоритмы получения хитов изменились. А музыканты, прославившиеся одной композицией, так и остаются «однохитовыми». Так 19 летний тиктокер Даня Милохин, ставший звездой федерального масштаба, спел с Тимати, Джиганом, Басковым и попал на обложку GQ. Его треки мгновенно покорили чарты. Несильно отстают и друзья Дани: Валя Karna.val, Артур Бабич, Егор Шип. На данный момент это не просто популярные тиктокеры, завоевавшие любовь и доверие у молодого поколения, но и известные блогеры и музыканты. Так компания Brand Analytics представила рейтинг русскоязычных блогеров TikTok за апрель 2021 года. Рейтинг был составлен по нескольким критериям: количеству лайков, комментариев и репостам видеороликов.





Интересные факты о TikTok



• Доступен на 39 языках

• Более 800 миллионов активных пользователей по всему миру

• Тик-Ток называется Douyin в Китае.

• Китайской команде разработчиков потребовалось 200 дней, чтобы создать оригинальную версию Douyin/TikTok.

• В конце июля компания разработчиков TikTok ByteDance начала выпускать собственные смартфоны. Сразу при покупке пользователь получает несколько уже установленных приложений от этого разработчика, в том числе TikTok

• По состоянию на 2021 год TikTok стоит 140 миллиардов долларов.

• TikTok запрещен в Индии

• У TikTok есть функция управления временем

• 90% пользователей TikTok используют приложение несколько раз в день

• Среднее общее время, затрачиваемое на TikTok в день, составляет 52 минуты

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