У москвичей появится возможность пройти в рестораны и кафе по временной татуировке с QR-кодом

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14 июля 2021, 11:58 Источник: РИА Новости

код, фото: Eric Lalmand/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Сервис доставки еды совместно с магазином временных татуировок разработал проект, согласно которому привитые против новой коронавирусной инфекции и переболевшие ей за последние полгода москвичи смогут войти в заведения общепита по временной татуировке с изображением QR-кода.

В пресс-службе Delivery Club отметили, что для пользователей будет доступно шесть вариантов оформления штрихкода. По словам собеседника, заказчику необходимо только прислать в магазин свой QR-код и ждать оформления заявки на специальном сайте. Авторы проекта считают, что это позволит привлечь внимание к заведениям общепита и напомнить о необходимости вакцинации.

«Нашими временными тату мы хотим немного разрядить текущую обстановку, а заодно разнообразить и сделать интереснее процесс с предъявлением QR-кодов в заведениях города»,- добавили в пресс-службе.

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