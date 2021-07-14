У москвичей появится возможность пройти в рестораны и кафе по временной татуировке с QR-кодом

Сервис доставки еды совместно с магазином временных татуировок разработал проект, согласно которому привитые против новой коронавирусной инфекции и переболевшие ей за последние полгода москвичи смогут войти в заведения общепита по временной татуировке с изображением QR-кода.
В пресс-службе Delivery Club отметили, что для пользователей будет доступно шесть вариантов оформления штрихкода. По словам собеседника, заказчику необходимо только прислать в магазин свой QR-код и ждать оформления заявки на специальном сайте. Авторы проекта считают, что это позволит привлечь внимание к заведениям общепита и напомнить о необходимости вакцинации.
«Нашими временными тату мы хотим немного разрядить текущую обстановку, а заодно разнообразить и сделать интереснее процесс с предъявлением QR-кодов в заведениях города»,- добавили в пресс-службе.
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